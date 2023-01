Messi de retour au PSG, l’Argentine crie au scandale

Thibault Morlain

Ça y est, Lionel Messi a enfin retrouvé son quotidien avec le PSG. Ce mercredi, l’Argentin a repris le chemin de l’entraînement avec le club de la capitale, l’occasion pour le champion du monde d’être salué par ses coéquipiers suite à son sacre au Qatar. Des célébrations qui ont toutefois déclenché certaines critiques du côté de l’Argentine.

Le 18 décembre dernier, Lionel Messi remportait le Graal. En effet, avec l’Argentine, le septuple Ballon d’Or gagnait la Coupe du monde 2022 au Qatar. Depuis, le joueur du PSG a bien fêté ce titre et s’est également reposé sur ses terres natales. Mais pour Messi, il faut désormais revenir à la réalité du quotidien avec le club de la capitale. Ainsi, c’est ce mercredi que La Pulga a fait son grand retour à l’entraînement, retrouvant ainsi le groupe de Christophe Galtier et ses coéquipiers. Champion du monde, Lionel Messi a alors été célébré, une haie d’honneur lui a ainsi été organisée et il a été applaudi par tous les joueurs parisiens.

Messi revient, Ethan Mbappé enflamme les réseaux sociaux https://t.co/oUfQgVYJoQ pic.twitter.com/J6Nng57qXZ — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

Un accueil qui fait réagir…

A l’instar de tous les Argentins champions du monde célébrés par à leur retour en club, Lionel Messi a donc aussi eu le droit à un bel accueil au PSG. Mais était-ce vraiment à la hauteur ? En Argentine, les images du retour de Messi à l’entraînement ont fait réagir. Journaliste, Martin Liberman a notamment lâché sur son compte Twitter : « Au PSG, ils auraient pu prendre un peu plus de soin pour recevoir le meilleur joueur de la Coupe du monde non ? ». « Ceux de Brighton ont relevé la barre », a-t-il ajouté, faisant là référence à l’accueil réservé par Brighton à Alexis Mac Allister, coéquipier de Lionel Messi avec l’Argentine.

« Ils ont eu 15 jours »