PSG : Messi sort du silence après son retour et lâche un énorme message

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lionel Messi a fait son retour au Camp des Loges ce mercredi. Les médias du PSG ont diffusé plusieurs images et vidéos, montrant les membres du PSG faire une haie d'honneur à l'international argentin, vainqueur de la dernière Coupe du monde. Le joueur de 35 ans a tenu à remercier ses coéquipiers et sa direction après ce geste fort.

Le 18 décembre dernier, Lionel Messi soulevait la Coupe du monde. Vainqueur de l'équipe de France en finale, l'international argentin remportait l'un des derniers trophées qui se refusaient à lui. Après cette compétition, le joueur a filé en Argentine pour célébrer cette victoire avec le peuple sud-américain et profiter de quelques jours de vacances avec sa famille. Messi a loupé les deux dernières rencontres du PSG, face à Strasbourg et Lens, mais a fait son retour sur le sol français ce mardi.

Messi revient, Ethan Mbappé enflamme les réseaux sociaux https://t.co/oUfQgVYJoQ pic.twitter.com/J6Nng57qXZ — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

Messi accueilli par une haie d'honneur

Ce mercredi marquait le grand retour de Messi au centre d'entraînement du PSG. Accompagné de Pablo Sarabia, l'international argentin a salué quelques employés du club avant de rejoindre le terrain. Il a, alors été accueilli par une haie d'honneur. Une marque d'affection, qui a touché Lionel Messi.

« Je veux remercier tout le monde pour l'accueil »

Lors d'un entretien accordé à PSG TV, Lionel Messi a tenu à remercier le PSG pour l'accueil. « Je veux remercier tout le monde pour l'accueil que j'ai reçu, de tout le personnel, de mes coéquipiers et du staff. Je suis content, et je vais me préparer pour les échéances qui arrivent » a confié l'international argentin.

Messi annonce la couleur