Équipe de France : Mbappé chambré en pleine finale, une vidéo fait le buzz

Battue en finale de la Coupe du monde par l’Argentine de Lionel Messi, l’équipe de France n’est pas parvenue à conserver son titre. Pourtant, Kylian Mbappé avait fait tout son possible en inscrivant un triplé. Malgré la performance XXL de l’attaquant du PSG, Cristian Romero s’est permis de le chambrer en pleine finale.

Quatre ans après le triomphe de l’équipe de France en Russie, les Bleus ont réalisé l’exploit de disputer une deuxième finale de rang. Opposés à l’Argentine de Lionel Messi, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés au bout du suspense lors de la séance de tirs au but. Auteur d’un triplé, Kylian Mbappé, meilleur buteur de cette Coupe du monde avec huit réalisations, sortira dépité de cette finale, lui qui en avait fait l’un de ses grands objectifs cette saison.

Mbappé taille patron

Il faut dire que l’attaquant du PSG avait tout fait pour relancer l’équipe de France qui était menée 2-0. Après avoir inscrit le pénalty qui a remis les Bleus dans le coup, Mbappé a égalisé dans la minute qui a suivi d’une sublime volée. Avant, une fois de plus, de remettre l’équipe de France à égalité en prolongations et d’inscrire le premier tir au but.

Tremendo como Cuti Romero le grita el gol EN LA CARA a Mbappé 😱 😱 Creo que no se vio en ningún lado. pic.twitter.com/3GmvYTeNqp — Sebastián Sánchez (@sscipolletti) January 3, 2023

Romero l’a chambré après le but de Messi