Mercato - PSG : Fake news pour la prolongation de Messi ?

Récemment sacré champion du monde avec l’Argentine, Lionel Messi est omniprésent dans la presse notamment en raison d’un supposé accord de principe trouvé avec le président Nasser Al-Khelaïfi au Qatar pour une prolongation de contrat au PSG. Il n’en serait cependant rien. Explications.

Lionel Messi est sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG. Certes, une option est incluse dans son bail pour le rallonger d’une saison. Cependant, il faudrait que Messi donne son aval pour que ladite clause soit activée. Une éventualité qui ne semble pas suffire au PSG. Le 20 octobre dernier, le10sport.com vous dévoilait que le conseiller football Luis Campos et l’ensemble de la direction du PSG préparaient un nouveau contrat pour Lionel Messi. L’objectif, selon Ben Jacobs, serait de faire de la présence de Messi dans l'effectif de Christophe Galtier une certitude pour la saison prochaine et celle d’après une option.

Un accord verbal démenti par le PSG

Le journaliste de CBS Sports est allé plus loin dans son décryptage du feuilleton Lionel Messi. D’après les informations récoltées par Ben Jacobs, il n’existerait aucun accord verbal entre Lionel Messi et le PSG pour une prolongation de contrat contrairement à ce qui a été affirmé ces dernières semaines. Que ce soit Fabrizio Romano ou Le Parisien , les deux sources ont évoqué un accord de principe ou verbal entre les deux parties. Mais ledit accord ne serait pas véridique selon Jacobs pour la simple et bonne raison que la réunion ne se serait pas encore déroulée. D’après le journaliste de CBS Sports , le PSG maintient qu’un terrain d’entente n’a pas été trouvé.

Al-Khelaïfi a rencontré Messi au Qatar pour l’encourager, pas pour le prolonger