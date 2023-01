Mercato - PSG : Attendu par Campos, ce crack a tranché pour son prochain club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au Borussia Dortmund jusqu'en juin prochain, Youssoufa Moukoko serait courtisé par plusieurs cadors européens comme le PSG. Mais le jeune attaquant de 18 ans aurait une préférence pour le FC Barcelone. A en croire la presse espagnole, le joueur rêverait de porter les couleurs blaugranas et pourrait intégré l'équipe de Xavi à l'issue de son contrat.

Après Erling Haaland, le Borussia Dortmund pourrait perdre l'une de ses stars en 2023. Agé seulement de 18 ans, Youssoufa Moukoko n'est pas certain de poursuivre sa carrière en Bundesliga. Le buteur aurait refusé la dernière offre de prolongation de son club et menace de quitter l'Allemagne. « Je peux confirmer que nous ne sommes pas encore sur le point de signer une prolongation de contrat. Je peux également vous assurer que les chiffres qui circulent ne sont tout simplement pas corrects et que Youssoufa ne s'est jamais vu proposer (un salaire) de la sorte (entre 5 et 6 M€, NDLR) » avait confié son agent, Patrick Williams, au début du mois de décembre.

Le PSG a ciblé Moukoko

A en croire les informations de Bild, la situation de Youssoufa Moukoko a interpellé les plus grandes équipes européennes, et notamment le PSG. Il ferait partie des clubs susceptibles de l'accueillir à la fin de la saison, tout comme Manchester United, Chelsea, mais aussi le FC Barcelone.

Le FC Barcelone déterminé dans ce dossier

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone aurait l'intention de lui transmettre une proposition de contrat. Le club catalan voit en lui une incroyable opportunité de marché. Il pourrait être associé à Robert Lewandowski, passé lui aussi par la Bundesliga, au Bayern Munich

PSG, Barça... Moukoko a fait son choix