Mercato - PSG : Campos reçoit une excellente nouvelle pour ce transfert

À la recherche d’un attaquant, Luis Campos pourrait miser sur Youssoufa Moukoko. D’après la presse allemande, le PSG s’intéresserait à la situation du jeune attaquant âgé de 18 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2023, il n’a toujours pas prolongé, malgré la volonté du Borussia Dortmund. Les deux parties doivent de nouveau se rencontrer durant le mois de janvier, mais un départ de l’international allemand serait plus que probable.

Comme annoncé par le10sport.com , le PSG ne compte pas faire de folies lors du mercato hivernal. Les Parisiens envisagent de ne pas recruter en janvier, mais cela ne les empêche pas de préparer l’avenir. D’après les informations de Sport Bild , le club de la capitale serait sur la piste de Youssoufa Moukoko. Âgé de seulement 18 ans, il a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Borussia Dortmund cette saison.

Dortmund lui a proposé 3M€ par an

Attaquant très prometteur, l’international allemand (2 sélections) arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Une situation inquiétante pour le club de la Ruhr, qui souhaite le prolonger. Dans cette optique, Florian Plettenberg indique que les deux parties se seraient rencontrés avant Noël. L’occasion pour le Borussia Dortmund de lui offrir un salaire de 3M€ par an brut, plus des bonus. Une proposition qui ne conviendrait pas à Youssoufa Moukoko, qui désire plus.

News #Moukoko: At this stage Dortmund offers him around €3m salary gross/year + bonus payments. His management demands more. Next round of negotiation is scheduled in January. #CFC is hardly interested as reported! @westsven @Sky_Jesco @Sky_Marc @SkySportDE 🇩🇪 https://t.co/Su8prHwSuw — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 3, 2023

Moukoko veut 10M€ de prime à la signature

D’autant plus qu’il demanderait une prime à la signature de 10M€, une somme que le club allemand n’aurait pas l’intention de dépenser. Dans ces conditions, un départ de Youssoufa Moukoko serait de plus en plus probable, même s’il doit de nouveau rencontrer ses dirigeants durant le mois de janvier. Cela laisse tout de même la porte ouverte au PSG, qui a la possibilité de s’attacher les services d’un attaquant jeune et prometteur, le tout dans le cadre d’une arrivée libre en fin de saison.