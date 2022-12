EXCLU - Mercato : João Félix au PSG, c’est bidon !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon nos informations, João Félix n’est pas une cible du PSG pour le prochain mercato d’hiver. L’attaquant portugais de l’Atletico de Madrid ne répond pas aux critères recherchés par les équipes de Luis Campos pour une fenêtre de recrutement qui pourrait être très, très calme pour Paris…

En difficulté du côté de l’Atletico de Madrid, João Félix a retrouvé de belles couleurs durant la Coupe du Monde. Malgré l’élimination du Portugal en quart de finale de la compétition, l’attaquant de la Seleçao a réussi son Mondial avec plusieurs rencontres de belle facture. Suffisant pour voir son nom revenir sur le devant de la scène à quelques jours de l’ouverture du marché des transferts. Un mercato d’hiver dont il pourrait être l’un des principaux protagonistes.

Un départ en janvier est possible

Mal embarqué dans sa saison avec l’Atletico de Madrid, où il joue très peu, João Félix ne parvient pas à convaincre son entraîneur, Diego Simeone, de lui faire confiance. La possibilité d’un départ n’est donc pas à exclure et les Colchoneros sont attentifs, comme la confirmé publiquement Gil Marin, propriétaire du club, à TVE : « La relation entre le coach et lui n'est pas bonne, ni sa motivation. Le plus raisonnable est de penser à son départ, même si j'adorerais qu'il reste. Mais ce n'est pas sa volonté ».

Mercato - PSG : Une terrible réponse tombe pour João Félix https://t.co/DsgrVFybS3 pic.twitter.com/luPrmROB8b — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

Le PSG n’est pas sur Joao Felix

Ces dernières semaines, le nom de João Félix a été évoqué un peu partout en Europe. Gérée par Jorge Mendes, la pépite portugaise n’aura aucun mal à trouver une porte de sortie pour rebondir… Encore moins après sa bonne Coupe du Monde. Parmi les clubs évoqués, le nom du PSG revient souvent. Mais le10sport.com est en mesure d’affirmer que Joao Felix ne viendra pas à Paris. Tout simplement parce que son profil ne correspond pas à ce que recherchent conjointement Luis Campos et Christophe Galtier.

Pas de mercato pour Paris ?