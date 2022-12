Mercato : Le feuilleton continue pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

L'avenir de Cristiano Ronaldo demeure encore très incertain. Le Portugais n'a toujours pas trouvé de club pour poursuivre la saison après la Coupe du monde. L'attaquant de 37 ans est particulièrement convoité au Moyen-Orient. Mais pour l'instant, le quintuple Ballon d'Or n'aurait pas encore tranché pour sa prochaine destination, lui qui rêve de continuer sa carrière en Europe.

Où évoluera Cristiano Ronaldo ? Pour l’instant, cette question demeure sans réponse. Manchester United ayant rompu son contrat pendant la Coupe du monde, l’attaquant de 37 ans est libre de signer où il veut. Le Portugais aimerait rester en Europe, afin de continuer à évoluer au plus haut niveau. Cependant, seul le club d’Al-Nassr en Arabie Saoudite serait passé à l’action pour le moment. La formation saoudienne aurait offert au quintuple Ballon d’Or un contrat de deux ans avec un salaire de 200M€ par saison. Toutefois, Cristiano Ronaldo n’aurait pas encore tranché pour son avenir.

Mercato : Cristiano Ronaldo prend une grande décision pour son avenir https://t.co/sk3qxoJEyi pic.twitter.com/vkYmo7OUbt — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

Cristiano Ronaldo n’a pas encore accepté l’offre d’Al-Nassr

« Maintenant que la Coupe du monde du Portugal est terminée, j'ai eu plus que quelques questions sur Cristiano Ronaldo et une possible décision sur son avenir à venir. La proposition d'Al-Nassr est toujours sur la table mais Cristiano Ronaldo n'a rien décidé pour l'instant. Il n'a pas accepté cette offre » a d’abord annoncé Fabrizio Romano dans sa chronique pour CaughtOffside .

Un avenir en Europe pour Cristiano Ronaldo ?