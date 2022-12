Mercato : Cristiano Ronaldo prend une grande décision pour son avenir

Pierrick Levallet

Sans club depuis quelques jours maintenant, Cristiano Ronaldo n'a toujours pris aucune décision pour son avenir. Il faut dire que les prétendants ne se bousculent pas vraiment pour le recruter, puisque seul Al-Nassr se serait manifesté jusqu'à présent. Mais le club d'Arabie Saoudite pourrait être rejoint par une équipe qatarienne dans ce dossier, malgré la priorité de l'attaquant de 37 ans pour la suite de sa carrière.

Maintenant que la Coupe du monde est terminée pour le Portugal, Cristiano Ronaldo va pouvoir se focaliser sur son avenir. Libre de tout contrat après son divorce avec Manchester United, l’attaquant de 37 ans peut s’engager n’importe où. Cependant, les prétendants ne se bousculent pas vraiment pour le récupérer. Jusqu’à présent, seul Al-Nassr s’est manifesté pour s’attacher les services de Cristiano Ronaldo. Mais l’équipe d’Arabie Saoudite pourrait bien avoir de la concurrence au Moyen-Orient dans ce dossier.

Al-Sadd frappe à la porte de Cristiano Ronaldo

D’après les informations d’ AS , un autre club inattendu serait en train de se positionner pour Cristiano Ronaldo. Après l’Arabie Saoudite, le Qatar pourrait bien passer à l’action pour l’attaquant de 37 ans. Al-Sadd, ancien club de Xavi avant qu’il ne rejoigne le FC Barcelone, en pincerait pour le quintuple Ballon d’Or. Le club qatarien tenterait de convaincre Cristiano Ronaldo à travers des arguments économiques mais aussi sportifs. Là-bas, le Portugais pourrait rejoindre Santi Cazorla et André Ayew. Malgré tout, l’ancienne star du Real Madrid et de Manchester United jouerait la montre pour son avenir.

Cristiano Ronaldo vise toujours le haut niveau