Mercato : Rudi Garcia lance un appel du pied à... Cristiano Ronaldo

Amadou Diawara

Depuis sa résiliation de contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo voit son nom être annoncé avec de plus en plus d'insistance du côté d'Al Nassr. Alors qu'il entraine le club saoudien, Rudi Garcia a pris position sur ce dossier. Et l'ex-coach de l'OM n'a pas caché qu'il serait ravi d'avoir CR7 sous sa houlette.

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin, Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United à la fin du mois de novembre. En effet, les Red Devils ont annoncé le départ de CR7 après sa sortie fracassante lors d'un entretien accordé à Piers Morgan sur Talk TV . Alors que la direction de Manchester United et Cristiano Ronaldo ont résilié leur engagement à l'amiable, Al Nassr est déterminé à boucler son transfert cet hiver. D'ailleurs, Rudi Garcia, le coach d'Al Nassr, a laissé clairement entendre qu'il voulait voir la star portugaise de 37 ans évoluer sous ses ordres.

«N'importe quel entraîneur serait ravi d'entraîner une grande star comme Cristiano»

« Un transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr ? Je ne peux rien dire sur Cristiano parce que sinon, cela apparaîtra immédiatement à la une des journaux : "Garcia : à propos de Ronaldo". Je constate que c'est que c'est un feuilleton et que cela fait une promotion très importante d'Al Nassr » , a confié Rudi Garcia, avant d'en rajouter une couche.

«Ce feuilleton fait une promotion très importante d'Al Nassr»