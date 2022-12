Transferts : Pour son mercato, Cristiano Ronaldo attend… le PSG

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo est libre de s’engager avec le club de son choix depuis la rupture de son contrat à Manchester United. Et alors qu’il semble être appelé à connaître le football saoudien, le Portugais attendrait le PSG.

Depuis le 22 novembre dernier et l’annonce de sa rupture de contrat à l’amiable par Manchester United, Cristiano Ronaldo est sans club. Depuis, les plus folles rumeurs sur son avenir fusent alors qu’il soufflera sa 38ème bougie en février prochain. D’ici-là, il devrait connaître l’identité de son futur club. La Gazzetta dello Sport évoquait dernièrement deux destinations rêvées pour Cristiano Ronaldo : le PSG et Chelsea.

Cristiano Ronaldo a mis Al-Nassr en stand-by

Et il semblerait que Cristiano Ronaldo n’ait pas écarté l’opportunité PSG. Certes, depuis quelque temps, il est question d’un éventuel départ de Ronaldo du football européen pour Al-Nassr qui lui proposerait un pont d’or. Et alors que la presse affirmait un accord pour qu’il devienne la star de la formation saoudienne, un démenti est tombé à ce sujet.

Ronaldo attendrait un signe du PSG