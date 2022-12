Transferts - PSG : Courtisé par le Qatar, il a mis le feu au mercato

Thomas Bourseau

Endrick est une pépite brésilienne de 16 ans que certains cadors européens s’arrachaient jusqu’à peu et l’annonce d’un accord de principe entre le joueur, son club Palmeiras et le Real Madrid. Le PSG et Chelsea essuieraient donc un échec dans cette opération et les Blues auraient pourtant eu une véritable carte à jouer.

Figure montante du football brésilien, Endrick pourrait comme Neymar, Lucas Moura et bien d’autres avant lui, quitter le Brésil pour relever un challenge en Europe au plus haut niveau. L’attaquant de 16 ans qui évolue à Palmeiras où il a récemment fait ses débuts avec l’équipe première du club auriverde, dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. D’ailleurs, il a dernièrement été question d’une offre de transfert du PSG pour Endrick comme son père Douglas l’a affirmé à Fabrizio Romano en interview.

Le PSG n’a pas fait le poids devant le Real Madrid

Cependant, ladite offre a été rejetée par Palmeiras. De quoi permettre au Real Madrid de lancer les festivités dans cette opération qui pourrait se boucler très rapidement pour un montant total de 60M€ au grand dam du PSG. The Athletic dévoile ce lundi que le clan Endrick aurait considéré que la proposition du Real Madrid était plus attrayante et alléchante et ce, bien que le PSG avait pris la décision de faire de lui un point fort de leur mercato.

Chelsea avait fait bonne impression auprès d’Endrick