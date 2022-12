Transferts - PSG : Le Real Madrid a humilié le Qatar sur le mercato

Arthur Montagne

Convoité par la majeure partie des plus grands clubs européens, Endrick va finalement rejoindre le Real Madrid. Si rien n'est encore officiel, le crack brésilien s'envolera bien pour la capitale espagnole durant l'été 2024, date à laquelle il sera majeur. Et dans ce dossier, le club madrilène a pris tout le monde de vitesse, bouclant l'opération très tôt et laissant les autres clubs espérer la signature de l'attaquant de Palmeiras.

Comme régulièrement, le Brésil propose certains des plus grands cracks du football international. Et cette fois-ci, c'est Endrick qui affole le mercato. Et comme avec Rodrygo ou Vinicius Junior, c'est encore le Real Madrid qui va rafler la mise, devançant la plupart des cadors européens tels que Chelsea, le FC Barcelone ou encore le PSG, qui avait lâché l'affaire après avoir fait une offre avoisinant les 58M€.

Le Real a devancé tout le monde pour Endrick

Et selon les informations de AS , le Real Madrid va en plus boucler le transfert pour un prix très inférieur aux 72M€, bonus compris, avancés par plusieurs médias jusque-là. Le quotidien espagnol révèle en effet que le club merengue déboursera 35M€ de part fixe auxquels peuvent s'ajouter 25M€ de bonus très difficiles à atteindre. Et si jamais le Real Madrid venait à débourser la totalité des 60M€, cela signifiera qu'Endrick brille et vaudra donc bien plus cher.

Le PSG n'a rien pu faire