Mercato - PSG : En privé, Ramos et Messi lâchent un gros indice sur leur avenir

L'été prochain, le PSG va devoir gérer la situation de plusieurs joueurs en fin de contrat. Et non des moindres. En effet, Sergio Ramos et Lionel Messi sont dans ce cas de figure, mais les deux stars semblent partager la même intention, à savoir étendre leur aventure à Paris. Et un indice en dit long sur le futur des deux anciens joueurs de Liga.

Alors que la Coupe du monde touche à sa fin avec la finale qui se disputera dimanche prochain, le mercato va rapidement reprendre ses droits et le PSG et préparer le terrain en interne. Il faut dire que le situation contractuelle de plusieurs joueurs a de quoi interpeller, à l'image de celles de Sergio Ramos et Lionel Messi dont l'engagement prend fin en juin prochain. Mais les deux stars semblent se plaire à Paris et pourraient en profiter pour étendre leur séjour dans la capitale.

Messi et Ramos vont partager la même loge

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com , le Qatar a donné son feu vert pour les prolongations de Sergio Ramos et Lionel Messi. Une informations confirmée par La Cadena SER qui assure que l'option la plus probable est que les deux anciens joueurs de Liga restent au PSG la saison prochaine. D'ailleurs, le média espagnol révèle que les ex-stars du FC Barcelone et du Real Madrid s'entendent à merveille, au point d'avoir demandé à ce que leurs deux loges au Parc des Princes soient réunies afin que leurs familles puissent être ensemble lors des matches. Un indice important sur la volonté de Sergio Ramos et Lionel Messi qui paraissent donc très épanouis à Paris.

Al-Khelaïfi confirme des discussions avec Messi