Transferts - OM : Longoria reçoit un énorme coup de pression sur le mercato

En froid avec Igor Tudor, Gerson est décidé à quitter l'OM cet hiver, malgré l'arrêt des négociations avec Flamengo. Ce samedi, son père et agent, Marcao, s'est rendu à Marseille pour rencontrer Pablo Longoria. Il aurait été demandé au président de l'OM de baisser le prix du transfert, actuellement fixé à 20M€. Les deux hommes devraient se revoir dans les prochains jours.

Le feuilleton Gerson a pris un gros tournant. Alors qu'il espérait s'engager avec Flamengo, le milieu de terrain a désormais de grandes chances de terminer la saison à l'OM. Comme annoncé par le10Sport.com, les dirigeants marseillais n'ont pas réussi à s'entendre avec leurs homologues brésiliens. Le prix fixé par Pablo Longoria, 20M€, est trop important pour Flamengo, qui s'est arrêté à 12M€.

Le clan Gerson demande un effort à Longoria

Mais le père et agent de Gerson ne veut pas s'avouer vaincu. Comme confirmé par le journaliste Julio Miguel Neto, Marcao s'est rendu à Marseille pour rencontrer Pablo Longoria et lui demander de revoir ses exigences à la baisse, afin de faciliter son départ vers Flamengo cet hiver et éviter de terminer la saison à l'OM sur le banc des remplaçants.

De nouvelles réunions prévues

Selon le journaliste, les deux hommes n'ont pas trouvé d'accord, mais auraient prévu de se revoir dans les prochains jours. Ce dossier promet encore quelques surprises, surtout que Flamengo continuerait à garder un œil attentif sur la situation de Gerson.