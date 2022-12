Mercato - OM : Le clan Gerson fait une demande hallucinante à Longoria

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le10Sport.com, l'OM a refusé une offre de 12M€ de la part de Flamengo pour Gerson. Dans l'incapacité de verser les 20M€ réclamés par Pablo Longoria, le club brésilien s'est retiré de ce dossier. Mais le père du milieu de terrain n'a pas dit son dernier mot. Il devrait rencontrer le président marseillais, ce samedi, pour essayer de trouver une solution.

Ça se tend sérieusement entre Gerson et l'OM. En manque de temps de jeu sous les ordres d'Igor Tudor, le milieu de terrain s'est rendu au Brésil au cours du mois de novembre pour essayer de boucler son retour au Flamengo. Comme annoncé par le10Sport.com, le club de Rio de Janeiro a transmis une offre de 12M€, refusée par l'OM.

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour Gerson, une opération XXL déjà à l'étude ? https://t.co/zGuNbCa9lT pic.twitter.com/w9WsDNLa5o — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

L'OM refuse l'offre de Flamengo

Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le club marseillais ne compte pas se séparer de Gerson cet hiver, à moins d'une offre située autour de 20M€. Une somme trop importante pour Flamengo, qui a décidé de se retirer de ce dossier. Sauf énorme retournement de situation, Gerson devrait terminer la saison à l'OM.

Le père de Gerson demande à rencontrer Longoria