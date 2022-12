Mercato - OL : Coup de tonnerre, un cadre de Laurent Blanc prépare son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Houssem Aouar est l'un des grands gagnants de l'arrivée de Laurent Blanc. Le joueur de 24 ans a retrouvé du temps de jeu en championnat. Pourtant, il pourrait bien quitter l'OL à l'issue de son contrat, en fin de saison. Ses services auraient été proposés au Milan AC, qui n'aurait pas donné suite à ce dossier.

Le départ de Peter Bosz a été salvateur pour Houssem Aouar. Mis de côté par le technicien néerlandais, Houssem Aouar a débuté une nouvelle saison sous les ordres de Laurent Blanc. Le technicien lui a redonné une place de titulaire, mais surtout une confiance en lui, qui avait disparu.

Aouar proposé au Milan AC

Pourtant, malgré les efforts de Laurent Blanc, Houssem Aouar se dirigerait vers un transfert en fin de saison à en croire Calciomercato.com . Selon le portail italien, l'international français n'envisagerait pas de prolonger son contrat et aurait commencé à solliciter plusieurs équipes, dont le Milan AC.

Le Milan AC n'a pas donné suite

Les services d'Houssem Aouar auraient été proposés au Milan AC, qui a décidé de ne pas donner suite. Et pour cause, à son poste, le club italien peut compter sur Charles De Ketelaere, Brahim Diaz ou encore Yacine Adli. Mais la volonté d'Aouar ne fait désormais plus le moindre doute.