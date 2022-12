Transferts - PSG : Campos doit faire un sacrifice XXL sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors du dernier mercato estival, de nombreux joueurs ont quitté le PSG sous la forme de prêt avec option d'achat. C'est le cas de Georginio Wijnaldum, mais aussi de Leandro Paredes, cédés respectivement à l'AS Roma et la Juventus. Sur le papier, le club parisien pourrait récupérer environ 30M€, mais tout ne se passe pas comme prévu en Italie...

Le PSG pourrait, sur le papier, récupérer un joli pactole grâce à Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum. Le premier a été prêté à la Juventus avec option d'achat à 22,6M€, le second à l'AS Roma avec option d'achat à 8M€. Mais les deux équipes de Serie A seraient réticentes à verser de telles sommes.

La Juventus prêt à se séparer de Paredes ?

Selon les informations de Tuttosport , la Juventus n'aurait pas l'intention de conserver Paredes, en tout cas pas dans le conditions initialement fixées. Le club italien considère que le montant de l'option d'achat est beaucoup trop important pour un joueur, qui ne ne fait pas partie des premiers choix de Massimiliano Allegri.

Un transfert au rabais pour Wijnaldum ?