Transferts - PSG : La grosse mise au point mercato d'Al-Khelaïfi

Thibault Morlain

Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira ses portes. L'une des questions est de savoir ce que fera le PSG, qui a connu quelques échecs durant la fenêtre de l'intersaison. Tandis que Luis Campos s'active en coulisses pour ce mercato, Nasser Al-Khelaïfi a été sollicité sur le sujet. Et le président du PSG a fait une grosse mise au point.

Malgré les 6 recrues arrivées cet été au PSG, Luis Campos a expliqué qu'il n'était pas vraiment convaincu par son mercato. En effet, il y a eu des ratés comme celui avec le défenseur central ou encore l'attaquant. Le conseiller sportif du PSG pourrait alors remédier à cela en s'activant sur le mercato hivernal. L'échéance approche puisque cela débutera le 1er janvier. Et afin d'y voir plus clair concernant les plans des Parisiens pour janvier, Nasser Al-Khelaïfi s'est prononcé sur de nombreux dossiers au micro de Sky Sports .

Mercato - PSG : Renato Sanches révèle les coulisses de son transfert https://t.co/w6V4rzwZLK pic.twitter.com/ha6aoKHrtD — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

Le PSG pense à Bellingham et Rashford

Le président du PSG a d'abord fait part de l'intérêt du club de la capitale pour deux joueurs anglais actuellement à la Coupe du monde : Jude Bellingham et Marcus Rashford. « Un joueur incroyable. C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant… Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher. Je respecte Dortmund, donc celui qui veut Bellingham doit parler avec le BVB », a-t-il alors lâché sur le milieu de terrain du Borussia Dortmund. Et concernant l'attaquant de Manchester United, Al-Khelaïfi a confié : « C'est un autre joueur qui est vraiment incroyable. Et gratuitement ? Pour avoir Rashford gratuitement, tous les clubs courraient après lui, définitivement. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant... Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? Aujourd'hui, s'il est un agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons ».

Cristiano Ronaldo au PSG ? La réponse

A l'approche du mercato hivernal, le nom de Cristiano Ronaldo revient également du côté du PSG. Le Portugais est un rêve de longue date des Qataris et voilà qu'aujourd'hui, CR7 est libre depuis la rupture de son contrat avec Manchester United. Le verra-t-on alors au PSG cet hiver ? Nasser Al-Khelaïfi a été très clair, confiant : « Avec les trois joueurs que nous avons, Messi, Neymar et Mbappé, c'est très difficile. Khelaïfi a laissé un beau message au Portugais pour la suite : « Je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et c'est toujours un joueur exceptionnel ».

Une prolongation pour Lionel Messi ?