Mercato - OM : Une ouverture à l’étranger pour le transfert de Payet ?

Guillaume de Saint Sauveur

Ancien mentor de Dimitri Payet à l’OM la saison passée, Jorge Sampaoli aurait bien aimé embarquer avec lui dans ses valises le numéro 10 français en direction du FC Séville. Une information bonne à prendre pour Payet, dont l’avenir à l’OM pourrait s’assombrir dans les mois à venir.

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2024 avec l’OM et un projet de reconversion déjà prévu pour son après-carrière, Dimitri Payet pourrait être contraint de mettre un terme à sa belle histoire avec le club phocéen plus rapidement que prévu. En effet, l’international français n’entre pas vraiment dans les plans d’Igor Tudor qui a fait de Payet un remplaçant de luxe cette saison, ce qui pourrait donc avoir raison de sa présence à l’OM.

Sampaoli aurait bien embarqué Payet

Et dans un entretien accordé à la chaine Twitch du FC Séville, Jorge Sampaoli a indiqué qu’il aurait bien embarqué certains de ses anciens protégés de l’OM avec lui en Andalousie, dont Dimitri Payet : « Les joueurs que j’aurais aimé faire venir au FC Séville ? Payet, Gerson, Kamara, Saliba... ce sont des joueurs que j'ai vraiment appréciés. Je me suis senti très heureux d'avoir été capable de transférer une idée différente, avec mon amour pour le ballon, dans une ligue très physique et différente », indique l’ancien entraîneur de l’OM.

Une possibilité l’été prochain ?

Le FC Séville de Sampaoli pourrait donc être une option plausible l’été prochain si une vente de Dimitri Payet venait à être décidée par l’OM, qui aura besoin de liquidités et d’alléger sa masse salariale.