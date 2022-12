Mercato - OM : McCourt a fixé son prix pour la vente du club, c’est colossal

Guillaume de Saint Sauveur

Le feuilleton autour de la possible vente de l’OM continue de battre son plein, et les spéculations se multiplient quant à l’avenir de Frank McCourt et du club phocéen dans les mois à venir. À en croire les dernières tendances, une offre à hauteur de 350M€ pourrait suffire à boucler le rachat de l’OM.

C’est un fait, les rumeurs n’ont pas manqué ces dernières années au sujet d’un rachat de l’OM. Mourad Boudjellal avait d’abord piloté une offre pour le compte de Mohamed Ajroudi, homme d’affaires franco-tunisien, mais ce grand projet n’avait pas été concluant. Pas plus que celui annoncé depuis des mois par le journaliste Thibaud Vézirian, assurant qu’un deal avait déjà été conclu entre Frank McCourt et des investisseurs venus d’Arabie Saoudute pour reprendre l’OM.

Mercato : Réunion au sommet avec McCourt, la mèche est vendue pour la vente de l’OM ? https://t.co/EaVcUywV4o pic.twitter.com/8jyyK5Yo3i — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

« Si McCourt a une offre de 350 ou 400M€ sur la table… »

Récemment interrogé sur RMC Sport , le journaliste Mohamed Bouhafsi avait évoqué un prix de vente dans l’esprit de Frank McCourt pour la vente de l’OM : « Je maintiens la même chose depuis deux ans, si Frank McCourt a 350 ou 400M€ sur la table, il va réfléchir à vendre l’OM. En revanche, je pense que personne n’a envie de les mettre comme l’ont dit plusieurs experts et certains nouveaux partenaires de l’OM », a-t-il confié. Et il semblerait que ces chiffres soient exactes.

Prix confirmé

En effet, Média Foot confirme les révélations de Bouhafsi et annonce qu’une proposition à hauteur de 350M€ suffirait à convaincre Frank McCourt de céder l’OM à un nouveau propriétaire. Voilà qui est clair.