Mercato - ASSE : Il lâche toutes ses vérités après son transfert de l'ASSE

Thibault Morlain

Suite à la relégation en Ligue 2, l'ASSE a dû repartir sur un nouveau projet. Il a alors fallu reconstruire un effectif à Laurent Batlles alors que de nombreux départs ont été actés. Harold Moukoudi a lui notamment quitté le Forez lors du mercato estival. Le défenseur central camerounais a alors pris la direction de la Grèce et l'AEK Athènes. Un choix sur lequel est revenu Moukoudi.

Ça a beaucoup changé à l'ASSE durant l'intersaison. Avec la relégation, le projet stéphanois a totalement été chamboulé et il a fallu faire avec de nombreux départs au sein du groupe de Laurent Batlles. Sur cette liste, on retrouve notamment le nom d'Harold Moukoudi. Arrivé en 2019 du Havre, le Camerounais a été transféré à l'AEK Athènes, où il a signé jusqu'en 2026.

Mercato - ASSE : L'opération dégraissage est lancée, sept départs actés https://t.co/dNNqVoRw9p pic.twitter.com/u4lYZbQwXC — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

« Dès le départ, j'ai été séduit »

Désormais en Grèce, Harold Moukoudi a dévoilé les coulisses de son départ de l'ASSE. Pour 90 Football , il a alors confié : « Je me préparais avec l’AS SaintEtienne. Je rentre de l’entrainement, mon agent m’appelle pour me dire qu’il y a un intérêt concret de l’AEK Athènes. Dès le départ j’ai été séduit. Le coach me voulait. On a discuté je me suis dit que c’était une belle destination, un beau club »

« Il fallait que je change d'air »