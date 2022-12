Transferts - ASSE : Voilà la grande priorité de Laurent Batlles sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato d'hiver sera mouvementé à l'ASSE. Le club stéphanois compterait mettre les moyens pour renforcer le groupe et éviter une nouvelle descente. La priorité sera mise sur un gardien de but expérimenté, capable de prendre la succession d'Etienne Green. Passé par Troyes, Laurent Batlles envisagerait d'aller piocher à l'ESTAC.

Roland Romeyer est de retour. Le président du Directoire est, de nouveau, impliqué dans la vie du club, après le feuilleton sur la vente. Le responsable a déjà la tête tournée vers le prochain mercato hivernal et aurait promis à ses collaborateurs de mettre le paquet sur le recrutement.

L'ASSE recherche un gardien de but

Entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles souhaite renforcer plusieurs secteurs, mais la priorité devrait être l'arrivée d'un gardien de but. Les Verts recherchent un portier capable de remplacer Etienne Green, plus dans les plans de son entraîneur après son début de saison catastrophique.

Batlles veut miser sur Gallon