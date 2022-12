Mercato - OM : Gerson, Payet… Sampaoli était prêt à piller le projet McCourt

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après dix-huit mois passés à l’OM, Jorge Sampaoli a claqué la porte l’été dernier. De retour au FC Séville, l’entraîneur argentin est revenu sur son aventure à Marseille et sur les joueurs qu’il aurait voulu faire venir en Andalousie. On y retrouve notamment Dimitri Payet et Gerson...

En un an et demi passé à l’OM, Jorge Sampaoli a eu le temps de vivre des émotions fortes. Alors que le club était au bord du précipice lorsqu’il est arrivé, l’entraîneur argentin aura réussi à ramener l’OM en Ligue des Champions au terme d’une très belle saison. Un accomplissement qu’il faut mettre en grande partie au crédit de Jorge Sampaoli qui n’a jamais renié ses principes. Dans le même temps, l’actuel coach du FC Séville a toujours gardé son caractère assez trempé et têtu. C’est sûrement pour cette raison qu’il a quitté l’OM.

Sampaoli a préféré quitter le navire

Mécontent du début de mercato, Jorge Sampaoli n’a pas voulu patienter et a préféré quitter l’OM. Finalement, quelques semaines après, Igor Tudor a pu bénéficier de douze recrues dont Alexis Sanchez, un joueur que rêvait de faire venir Jorge Sampaoli. Pour autant, l’Argentin ne retient que les bons moments passés à Marseille et il est toujours aussi élogieux envers la ville et le club. Pareil pour les joueurs…

« Payet, Gerson, Kamara, Saliba... ce sont des joueurs que j'ai vraiment appréciés »