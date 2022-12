Mercato - PSG : Skriniar reçoit un avertissement pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête d'un défenseur central, le PSG n'a toujours pas enterré la piste Milan Skriniar. Lié à l'Inter jusqu'en juin prochain, l'international slovaque est toujours dans les petits papiers du club parisien, surtout que sa prolongation tarde à être officialisée. Son coéquipier à Milan, Nicolo Barella s'est prononcé sur sa situation.

Le PSG a de la suite dans les idées. Toujours en quête d'un défenseur central, le club parisien ne lâche pas Milan Skriniar comme l'a annoncé le 10Sport.com. Les responsables de la formation pourraient lui transmettre une nouvelle offre cet hiver, à moins que le joueur ne se décide à prolonger son contrat avec l'Inter.

Mercato - PSG : Une brèche s’ouvre dans le dossier Skriniar https://t.co/dzJueJlQnX pic.twitter.com/OHjCBA0Y2W — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

Skriniar partagé entre l'Inter et le PSG

Ces dernières semaines, l'entourage de Skriniar s'est entretenu avec les dirigeants de l'Inter et se serait rapproché d'un accord. Toutefois, aucun contrat n'a encore été signé. Son coéquipier à Milan, Nicolo Barella, a été questionné sur l'avenir de Skriniar ce jeudi soir.

« A la fin de sa carrière, on verra s'il a eu raison ou tort »