Mercato - OM : Sampaoli tente de boucler un gros transfert à Marseille

Arthur Montagne

C'est le dossier chaud du moment à l'OM. Gerson est toujours en instance de départ, mais Flamengo peine à trouver une solution pour répondre aux exigences de Pablo Longoria. Par conséquent, la solution pourrait venir de Jorge Sampaoli, à l'origine de son transfert à Marseille, et qui ferait toujours le forcing pour l'attirer au Séville FC.

La situation est de plus en plus tendue pour Gerson. Le milieu de terrain de l'OM souhaite absolument quitter le club phocéen où il n'entre plus dans les plans d'Igor Tudor. C'est la raison pour laquelle il s'est récemment rendu au Brésil, dans l'espoir d'un retour à Flamengo. Mais les deux clubs n'arrivent pas à se mettre d'accord. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Flamengo a offert 12M€ à l'OM qui en attend 20M€.

EXCLU @le10sport : Flamengo propõe 12 M€ por Gerson, l’OM quer 20 M€.Gerson deveria ficar na OM…https://t.co/rR4RlyTguO — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 30, 2022

Gerson absent du stage de l'OM

Par conséquent, la possibilité que Gerson rejoigne Flamengo est de plus en plus faible. C'est la raison pour laquelle le Brésilien était attendu à la reprise de l'entraînement de l'OM mercredi dernier. Mais alors qu'il est toujours bien décidé à quitter le club phocéen, l'ancien milieu de terrain de l'AS Roma n'a répondu à la convocation.

Sampaoli cherche toujours à la recruter