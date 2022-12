Transferts - OM : Longoria s’est totalement planté sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme à son habitude, Pablo Longoria ne s'est pas reposé durant le mercato estival, se montrant très actif notamment dans le sens des arrivées. Plus de dix recrues ont posé leurs valises à l'OM, mais certaines n'ont pas réussi à s'intégrer comme Luis Suarez. Une erreur de casting reconnu par le président marseillais, qui a également reconnu son erreur, implicitement, dans le dossier Bamba Dieng.

L'intersaison a été agitée à l'OM. Entre le départ de Jorge Sampaoli et les besoins de l'équipe, Pablo Longoria n'a pas eu le temps de respirer. Pour remplacer le technicien argentin, le président de l'OM a misé sur Igor Tudor, ancien coach du Hellas Vérone. Un coach à la méthode rigoureuse, qui a provoqué des étincelles en interne. Certains choix comme celui de mettre de côté Dimitri Payet n'ont pas été compris et lui sont reprochés.

Transferts - OM : L’avenir de Gerson prend un nouveau tournant, le mercato de Longoria en danger https://t.co/6oCczgbYtv pic.twitter.com/P1cQllxyIN — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

Des doutes sur Igor Tudor ?

Après six mois, son bilan à la tête de l'OM est mitigé. Gros point noir au tableau, l'élimination de la formation de toutes compétitions européennes, alors qu'elle tenait une qualification en Ligue Europa quelques secondes avant la phase de groupes de Ligue des champions. L'année 2023, revêt donc d'une importance particulière pour Tudor, qui va devoir mettre le paquet sur le championnat. Pur l'heure, l'OM pointe à la quatrième place, à un point seulement du podium.

L'échec Luis Suarez reconnu par Longoria

Mais le président de l'OM a surtout commis des erreurs sur le recrutement. Certains joueurs n'ont pas réussi à s'acclimater à la vie marseillaise, à commencer par Luis Suarez. Arrivé pour remplacer Arkadiusz Milik sur le front de l'attaque, le Colombien ne terminera pas la saison en Ligue 1. Il devrait être prêté avec option d'achat à 8M€ à Almeria. Pablo Longoria a reconnu l'erreur de casting. « Tous les joueurs n’ont pas la même capacité d’adaptation, la situation a été vite difficile pour Suarez. Quand on se trompe, on se trompe, il faut le reconnaitre et trouver rapidement la meilleur solution possible » a déclaré le dirigeant dans les colonnes de L'Equipe.

Le mea-culpa de l'OM dans le dossier Dieng