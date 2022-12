Mercato - PSG : C’est confirmé, un gros transfert déjà prévu pour cet hiver ?

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG alors qu’il est en instance de départ à l’Atlético de Madrid, João Félix a confirmé ses envies de départ en interne au sein des Colchoneros. De plus, l’attaquant portugais aurait fait savoir qu’il disposait déjà d’offres sérieuses pour son transfert en janvier… de bon augure pour le PSG ?

À en croire les dernières tendances, le PSG a prévu de se renforcer à plusieurs postes durant le mercato de janvier avec un nouveau défenseur central, un milieu de terrain ainsi qu’un attaquant. Pour ce dernier poste, c’est le nom de João Félix (23 ans) qui revient avec insistance depuis de nombreuses semaines, puisque l’international portugais envisage de claquer la porte de l’Atlético de Madrid.

Felix en instance de départ

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2026 avec les Colchoneros , João Félix n’envisage plus l’avenir sous les ordres de Diego Simeone avec qui la relation semble s’être dégradée cette saison, et l’ancien joueur du Benfica Lisbonne est annoncé comme étant la grande priorité du PSG. Et ce n’est pas tout…

Son entourage confirme déjà le transfert