Mercato - PSG : Le transfert de Kanté totalement relancé ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, N'Golo Kanté pourrait bien quitter Chelsea à l'issue de la saison. Pour le moment, les Blues ne semblent pas vouloir le conserver, l'international tricolore ayant 31 ans. Le club londonien miserait sur des joueurs plus jeunes. Toutefois, la décision d'un seul homme pourrait totalement relancer le dossier.

Après six ans passés à Londres du côté de Chelsea, N’Golo Kanté pourrait bien quitter les Blues . Le joueur de 31 ans est en fin de contrat en juin prochain et une prolongation ne semble pas vraiment bien engagée. Dans cette optique, N’Golo Kanté pourrait rebondir dans un autre club la saison prochaine. Et la tendance semble se confirmer en interne.

Chelsea n’envisage pas de garder Kanté

« Où Kanté pourrait aller, il est encore trop tôt pour le dire. Il ne semble pas probable qu'il reste car il n'y a toujours pas d'accord. Kante aime Chelsea et il aimerait rester mais le club va dans une autre direction avec les salaires/le projet des jeunes joueurs. Chelsea suit de nombreux jeunes et talentueux milieux de terrain pour être prêt en 2023, en janvier ou en été » a d’abord expliqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour CaughtOffside .

Potter peut inverser la tendance