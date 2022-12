Transferts - Real Madrid : Une catastrophe est confirmée pour Hazard sur le mercato

La rédaction

Figure emblématique du football belge depuis de nombreuses années, Eden Hazard a rejoint le Real Madrid en 2019 après une superbe expérience à Chelsea. Mais il n'a jamais réussi à trouver sa place et son meilleur niveau en Espagne, à tel point qu'il joue très peu. Et l'élimination précoce de sa sélection en phase de poules de la Coupe du monde ne va pas arranger son affaire, lui qui comptait beaucoup sur cette compétition pour rebondir.

Après un magnifique début de carrière qui l'a vu gravir les échelons au fil des années, Eden Hazard a changé de statut avant son arrivée au Real Madrid. Mais dès son arrivée en Espagne, le Belge n'a jamais pu trouver son niveau, et a fini par plonger. Cette saison, il a par exemple disputé seulement six matches depuis le début de la saison avec son club. Et justement, les espoirs placés en lui se sont envolés, à tel point que le Real Madrid ne compte plus sur lui.

Une occasion gâchée de rebondir

Bien conscient de sa situation difficile au Real Madrid, Eden Hazard comptait sur cette Coupe du monde pour briller et redorer son image de joueur peu utile en club. L'ailier de 31 ans n'a pas tenu son pari et n'a pas réussi à renverser la vapeur pour sauver la Belgique d'une élimination précoce très frustrante, avec à la clé une situation très difficile en interne.

Le Real n'en veut plus

Selon Jesus Gallego, journaliste pour As , la situation d'Eden Hazard inquiète beaucoup le Real Madrid, qui ne compte plus du tout sur lui. « Après s'être enthousiasmé quelques fois pour sa reprise, le club ne pense plus que le joueur ressemblera à ce qu'il était, il est abandonné comme perdu » a-t-il déclaré. Autant dire que le Belge ne devrait pas retrouver beaucoup de temps de jeu à son retour...

Un avenir très sombre