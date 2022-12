Transferts : Le terrible aveu du Real Madrid sur le mercato d'Hazard

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé en 2019 au Real Madrid, Eden Hazard n'a jamais confirmé les espoirs placés en lui. Son parcours au sein du club espagnol a été perturbé par de nombreuses blessures. Loin de son meilleur niveau, l'international belge est bien loin de son meilleur niveau et son équipe ne serait pas opposée à un départ. Problème, aucune formation ne semble vouloir miser sur lui.

Eliminé de la Coupe du monde dès la phase de groupes avec la Belgique, Eden Hazard va retourner au Real Madrid. Mais au sein de la capitale espagnole, l'ailier de 31 ans n'est plus en odeur de sainteté. Recruté en 2019 contre un chèque de 115M€, Hazard n'a jamais été la star que recherchait le Real Madrid.

« Le club ne pense plus que le joueur ressemblera à ce qu'il était »

Journaliste pour As , Jesus Gallego a annoncé que le Real Madrid ne comptait plus sur lui. « Avec Eden c'est l'indifférence, le dédain, la froideur. Après s'être enthousiasmé quelques fois pour sa reprise, le club ne pense plus que le joueur ressemblera à ce qu'il était, il est abandonné comme perdu » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Bernabeu Digital.

Personne ne veut d'Hazard