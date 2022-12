Transferts - PSG : La réponse cash d’Al-Khelaïfi sur un dossier brûlant du mercato

Thomas Bourseau

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à faire un énorme point sur une question chaude du recrutement du club de la capitale : un défenseur central. D’après lui, cela ne serait pas d’actualité à l’instant T dans les bureaux de la direction du PSG.

Dès l’arrivée de Luis Campos au poste de conseiller football du PSG le 10 juin dernier, il a rapidement été question de renforts dans le secteur défensif du PSG. Nordi Mukiele a débarqué en provenance du RB Leipzig, mais la grande priorité de Campos n’était autre que Milan Skriniar.

Skriniar, Saliba, Gvardiol… Le PSG est partout

En raison de la réticence de l’Inter de laisser filer son défenseur bien que son contrat ne court jusqu’en juin prochain, le PSG a raté son coup l’été dernier. Mais le Paris Saint-Germain ne lâcherait pas l’affaire en coulisse pour l’international slovaque et pour d’autres joueurs comme William Saliba et Josko Gvardiol. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à mettre les choses au clair sur le dossier du défenseur.

«Ils n'ont rien demandé, parce qu'ils comprennent»