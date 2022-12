Mercato : Pour satisfaire Mbappé, le PSG a bien tenté un énorme transfert

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Il y a trois ans, le PSG a tenté de faire venir Frenkie de Jong. Après une saison brillante avec l’Ajax Amsterdam, l’international néerlandais avait l’Europe à ses pieds. Son père a d’ailleurs admis qu’il avait eu des discussions avec Thomas Tuchel. Finalement, le milieu a opté pour le FC Barcelone, une déception pour Paris et… Kylian Mbappé.

Depuis des années, le PSG cherche le parfait complément à Marco Verratti. Plusieurs joueurs sont venus mais aucun n’a vraiment fait l’unanimité. Même si Vitinha donne satisfaction depuis son transfert, Luis Campos cherche toujours à renforcer ce secteur de jeu. Par le passé, le PSG s’est lancé sur de nombreuses pistes, dont Frenkie de Jong.

«Il a parlé avec Tuchel au Paris Saint-Germain»

John de Jong, le père de Frenkie, est d’ailleurs revenu sur cet intérêt. « Il a parlé avec (Thomas) Tuchel au Paris Saint-Germain, il a parlé avec (Pep) Guardiola à Manchester City. Ils voulaient tous Frenkie. Il était intéressé. Guardiola, très bon entraîneur. Tuchel, très bon entraîneur. De bons clubs, alors vous leur parlez. Et puis il y a eu Barcelone et pour Frenkie, c'était clair », a admis John de Jong dans un entretien accordé à The Athletic .

Mercato - PSG : L'annonce retentissante d'Al-Khelaïfi sur Mbappé et Messi https://t.co/APQ725hIuj pic.twitter.com/zs1IWtqvA4 — le10sport (@le10sport) December 3, 2022

Mbappé avait essayé de le faire venir

Finalement, Frenkie de Jong a opté pour le FC Barcelone. Un échec pour le PSG mais aussi pour Kylian Mbappé qui avait lui-même tenté de convaincre l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam de rejoindre le club de la capitale.