Mercato - PSG : Voilà les 3 gros transferts tentés par Kylian Mbappé

Star du football mondial, Kylian Mbappé a parfaitement conscience de son influence. Plusieurs joueurs seraient très intéressés à l'idée d'évoluer à ses côtés, et c'est la raison pour laquelle le crack de Bondy a tenté de convaincre de lui-même plusieurs stars de le rejoindre au PSG. C'est notamment le cas pour trois gros noms du football européen.

Arrivé au PSG en 2017 pour 180M€, bonus compris, Kylian Mbappé a rapidement confirmé son potentiel. Le crack de Bondy s'est effectivement imposé comme l'un des meilleur joueur du monde, indispensable au PSG et à l'équipe de France avec laquelle il est devenu champion du monde en 2018. Par conséquent, Kylian Mbappé est aujourd'hui une star mondiale dont l'aura dépasse même le simple cadre du football. Une influence qu'il tente de mettre au service du PSG sur le mercato.

Frenkie De Jong

Ainsi, dès 2019, Kylian Mbappé a tenté un gros coup pour le PSG. Selon les informations du Parisien , l'attaquant français aurait ainsi discuté avec Frenkie de Jong dont le transfert s'est joué lors du mercato d'hiver 2019. Auteur d'une saison remarquable avec l'Ajax Amsterdam, qui attendra les demi-finales de la Ligue des champions cette saison, le milieu de terrain néerlandais se laisse convaincre par Kylian Mbappé et semble très proche de parapher son contrat avec le PSG. Finalement, c'est le FC Barcelone qui raflera la mise grâce au déplacement de toute la direction du club blaugrana à Amsterdam.

Aurélien Tchouaméni

Plus récemment, Kylian Mbappé a tenté une autre grosse opération. Alors qu'il venait de prolonger au PSG, l'attaquant français a essayé de convaincre son coéquipier en Bleus, Aurélien Tchouaméni. Dans les colonnes de France Football , le milieu de terrain confirmait d'ailleurs la tendance. « Mbappé a-t-il tenté de me dévier de ma trajectoire ? À la fin de la saison surtout, car, lui aussi était en stand-by. C'était une discussion très cool avec Kylian. Il voulait savoir ce que je comptais faire. Je lui ai aussi demandé ce que lui comptait faire », expliquait Aurélien Tchouaméni. Mais ce dernier a finalement décidé de rejoindre le Real Madrid pour quasiment 100M€.

