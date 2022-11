Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a réclamé un transfert à 100M€

Publié le 11 novembre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Si Aurélien Tchouaméni s’est engagé avec le Real Madrid durant le dernier marché des transferts, l’international français était également courtisé par le PSG. Et le club de la capitale pouvait compter sur un VRP de luxe en la personne de Kylian Mbappé. Malheureusement, les tentatives du crack de Bondy n’auront pas fonctionné comme l’a expliqué Tchouaméni.

C’est donc contre un chèque de 100M€ qu’Aurélien Tchouaméni a rejoint le Real Madrid lors du dernier mercato estival. L’international français a ainsi quitté l’AS Monaco pour venir chez les Merengue. Ces derniers se sont notamment vengés du feuilleton Kylian Mbappé, réussissant à devancer le PSG pour le transfert de Tchouaméni. En effet, le club de la capitale était également intéressé par le joueur de 22 ans. Luis Campos a ainsi tenté sa chance et pour tenter d’arriver à ses fins, il a notamment pu compter sur l’aide de Kylian Mbappé.

« C'était une discussion très cool avec Kylian »

Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni auraient pu jouer ensemble au Real Madrid, mais le natif de Bondy souhaitait l’avoir à ses côtés au PSG. Ce jeudi, à l’occasion d’un entretien accordé à France Football , le protégé de Carlo Ancelotti a notamment expliqué : « Mbappé a-t-il tenté de me dévier de ma trajectoire ? À la fin de la saison surtout, car, lui aussi était en stand-by. C'était une discussion très cool avec Kylian. Il voulait savoir ce que je comptais faire. Je lui ai aussi demandé ce que lui comptait faire ».

« Y’avait pas moyen ! »