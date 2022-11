Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le mercato hivernal démarre très mal pour le Qatar

Publié le 11 novembre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Courtisé par le PSG depuis le dernier mercato estival, Milan Skriniar arrivera en fin de contrat en juin prochain avec l’Inter Milan, et le Qatar envisage toujours de boucler son transfert en janvier. Mais il semblerait que le club nerazzurro soit finalement bien parti pour prolonger son défenseur slovaque…

Ce n’est plus un secret, le PSG souhaite attirer du renfort au poste de défenseur central, et ce depuis le dernier mercato estival. Un dossier qui était propriétaire pour Luis Campos, qui avait mis toutes ses forces dans la bataille pour tenter d’arracher Milan Skriniar (27 ans) de l’Inter Milan. En vain, puisque le club nerazzurro a refusé toutes les offres formulées par le conseiller sportif du PSG.

« Un grave problème »

En septembre dernier, sur RMC Sport, Luis Campos affichait d’ailleurs ses inquiétudes quant à ce manque au poste de défenseur central au PSG : « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait (…) C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar », a indiqué le dirigeant portugais, qui envisage toujours de recruter Milan Skriniar en janvier. Mais là encore, ce dossier devrait se solder par un échec.

L’Inter bien parti pour prolonger Skriniar