Transferts - PSG : Un nouvel échec cuisant se confirme pour le mercato de Campos

Publié le 10 novembre 2022 à 15h15

Axel Cornic

Alors que Milan Skriniar semble se diriger doucement mais surement vers une prolongation à l’Inter, Milan Kalulu aurait déjà pris les devants du côté de l’AC Milan en signant un nouveau contrat. Une très mauvaise nouvelle pour Luis Campos, qui a cruellement besoin de recruter au moins un défenseur central au Paris Saint-Germain cet hiver.

Il y a un gros problème en défense ! Les absences de Presnel Kimpembe et de Sergio Ramos ont mis le PSG face à une évidence et comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Luis Campos souhaite y remédier avec Milan Skriniar au mois de janvier.

Transferts - PSG : Sous pression, Campos prend une décision fracassante sur le mercato https://t.co/6BDj88ztic pic.twitter.com/u88JEIDS5k — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

Skriniar devrait prolonger avec l’Inter

Or, en Italie on assure que Skriniar s’éloignerait du PSG, puisqu’il devrait bientôt prolonger avec l’Inter. On parle d’un contrat de longue durée, avec un salaire inférieur à celui offert par les Parisiens, qui étaient montés jusqu’à 9M€ hors bonus lors du mercato estival.

