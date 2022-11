Foot - Mercato

João Felix, Gerson, Skriniar… Toutes les infos mercato du 10 novembre

Publié le 10 novembre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

João Felix chaud pour venir au PSG ?

Annoncé avec insistance sur le départ à l'Atlético de Madrid, João Felix figure sur la short-list du PSG, et cette piste semble se préciser. Le Parisien indique dans ses colonnes du jour que l'attaquant portugais serait d'ailleurs très intéressé par la perspective d'une arrivée au PSG, et Luis Campos serait en train de négocier un prêt avec l'Atlético pour tenter d'attirer João Felix.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Départ confirmé pour Gerson, l'OM continuera de payer son salaire

Gerson de retour au Flamengo cet hiver, ça se précise ! Le milieu de terrain brésilien s'apprête à quitter l'OM pour retourner dans son ancien club, et L'EQUIPE confirme les discussions avancées entre les différentes parties. Par ailleurs, selon le quotidien sportif, c'est bien l'OM qui gardera à sa charge le salaire de Gerson jusqu'au 31 décembre 2022.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Marotta confirme pour la prolongation de Skriniar

Courtisé par le PSG depuis l'été dernier et alors que Luis Campos envisage toujours de l'attirer dans la capitale, Milan Skriniar semble finalement bien parti pour prolonger son contrat à l'Inter Milan. Interrogé par DAZN , Giuseppe Marotta a fait le point à ce sujet : « Nous allons rencontrer son entourage dans les prochains jours, afin de poursuivre sereinement nos négociations. Notre optimisme est surtout lié au joueur, qui aime le maillot de l’Inter et qui est un grand professionnel, très sérieux », confie l'administrateur délégué de l'Inter. Voilà qui est clair pour le PSG.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : N'Golo Kanté en approche l'été prochain ?