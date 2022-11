Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor règle le dossier Gerson et interpelle Longoria

Publié le 10 novembre 2022 à 16h30

Axel Cornic

Recrue star de l’été 2021, Gerson vi un véritable calvaire depuis le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor. Sa situation à l’Olympique de Marseille a en effet radicalement changé sous les ordres du technicien croate et tout porte à croire qu’il vit ses derniers jours au club, puisqu’il devrait partir lors du prochain mercato hivernal.

Avec ses 30M€, Gerson est l’un des plus gros transferts de l’histoire de l’OM. Il ne devrait toutefois pas rester dans les mémoires des supporters, puisque s’il a réalisé de belles prestations au printemps dernier, il n’a jamais su s’inscrire dans la continuité, encore moins depuis l’arrivée d’Igor Tudor.

Gerson, un petit tour et puis s’en va

D’après les informations de RMC Sport , sa destination serait déjà connue, puisque Gerson devrait vraisemblablement retrouver son ancien club de Flamengo. Un choix fort, quand on sait qu’il aurait pu rester en Europe et notamment se relancer au FC Séville, où Jorge Sampaoli aurait réclamé son arrivée.

« Je crois qu’il y a cette intention, mais ce n’est pas officiel »

Ce jeudi en conférence de presse, Igor Tudor a en quelque sorte archivé ce dossier, annonçant que Gerson ne sera pas convoqué pour la rencontre face à l’AS Monaco ce dimanche. « Je crois qu’il y a cette intention, mais ce n’est pas officiel. On commentera la situation donc quand tout sera officiel » a expliqué le coach de l’OM. « S’il sera convoqué pour Monaco ? Non ». Cette rencontre est la dernière avant la coupure de la Coupe du monde.

« Un remplaçant ? On va voir, il faut qu'on en parle »