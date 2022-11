Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli trahi par Gerson ?

Publié le 10 novembre 2022 à 10h45

Axel Cornic

L’avenir de Gerson semble acté, puisque plusieurs sources annoncent un départ de l’Olympique de Marseille à l’occasion du mercato hivernal. Une issue inévitable, quand on connait les nombreuses tensions qui ont fait surface autour du Brésilien, qui n’est plus le même depuis le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc marseillais.

Figurant parmi les plus gros transferts de l’histoire du club, Gerson devrait déjà quitter l’OM. Le courant ne passe pas du tout avec Igor Tudor et le milieu de terrain a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil depuis le début de la saison.

Direction Flamengo pour Gerson

D’après les informations de RMC Sport , son prochain club serait déjà connu, puisque Gerson devrait prendre la direction de Flamengo. D’ailleurs, le joueur aurait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers de l’OM, préparant déjà ses valises pour retrouver son ancien club.

