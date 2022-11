Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle proposition inattendue pour le transfert de Gerson

Publié le 10 novembre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement en instance de départ à l'OM où il n'entre pas du tout dans les plans d'Igor Tudor, Gerson s'apprête vraisemblablement à rejoindre Flamengo avec un transfert qui se profile au mercato de janvier. Et pour faciliter l'opération, Thiago Maia est même disposé à lui céder son numéro fétiche, le 8.

Ça sent la fin pour Gerson à l'OM ! Le milieu de terrain brésilien, qui était pourtant indispensable l'an passé sous l'ère Jorge Sampaoli, fait office de remplaçant de luxe depuis l'arrivée d'Igor Tudor, et la situation devenait insoutenable pour Gerson ainsi que son entourage : « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés », indiquait récemment le père de Gerson dans les colonnes de L'EQUIPE . Et sa future destination est déjà toute trouvée.

Mercato - OM : Gerson reçoit un énorme appel du pied pour son transfert https://t.co/4nPKz7Vj7X pic.twitter.com/zMdaLiUhxS — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

Retour à Flamengo pour Gerson ?

Selon les dernières tendances dégagées par la presse française et la presse brésilienne, Gerson devrait retourner à Flamengo au cours du mercato hivernal, et RMC Sport a même indiqué que l'international brésilien avait déjà fait ses adieux au vestiaire de l'OM. Et Gerson est déjà accueilli les bras ouverts au sein de son ancien club...

Thiago Maia lui fait un cadeau