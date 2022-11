Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson reçoit un énorme appel du pied pour son transfert

Publié le 9 novembre 2022 à 09h10

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il n’a pas sa place dans le onze d’Igor Tudor, Gerson devrait quitter l’OM lors du mercato de janvier. Et alors que Flamengo est positionné pour le rapatrier, son compatriote brésilien Thiago Maia est prêt à lui faire un cadeau pour faciliter son transfert.

Gerson et l’OM, c’est bientôt a fin ? Indispensable la saison passée sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain brésilien de 25 ans a subitement changé de statut avec l’arrivée d’Igor Tudor cette saison et n’entre pas spécialement dans les plans de l’entraîneur croate. Le FC Séville est positionné depuis un moment sur le transfert de Gerson, mais ce n’est pas tout.

Flamengo débarque

À en croire les dernières tendances dégagées par la presse brésilienne et confirmées en France par RMC Sport et L’EQUIPE, Flamengo envisage également un retour de Gerson. Ce dernier avait quitté l’écurie brésilienne pour rallier l’OM en 2021 à la demande de Sampaoli, et son ancienne direction met donc tout en œuvre pour le rapatrier. Et ses ex-coéquipiers y mettent également du leur…

Sem problema nenhum. 🙅🏻‍♂️ Será uma honra 🙏🏼 — Thiago Maia (@tmaia29) November 8, 2022

Thiago Maia prêt à lui rendre le numéro 8