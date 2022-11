Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert surprise en préparation pour Gerson

Publié le 8 novembre 2022 à 19h30

Thibault Morlain

Il y a quelques jours, Marcao, père et agent de Gerson, l’annonçait : un départ de l’OM était plus probable que jamais pour le mercato hivernal. Et alors que le mois de janvier approche, l’idée d’un transfert du Brésilien ne cesse de prendre de l’ampleur. S’il est notamment question d’un intérêt de Jorge Sampaoli au FC Séville pour Gerson, une surprise se préparerait en coulisses pour le milieu de terrain de l’OM.

Chouchou de Jorge Sampaoli la saison dernière à l’OM, Gerson déchante cette saison avec Igor Tudor. Pas dans les plans du Croate, le Brésilien doit ronger son frein sur le banc de touche. Une situation qui agace l’entourage de Gerson et c’est ainsi que Marcao, père et agent du Marseillais, avait poussé un énorme coup de gueule allant jusqu’à évoquer la possibilité d’un transfert lors du mercato hivernal. Et voilà qu’aujourd’hui, on se dirigerait tout droit vers un départ de Gerson en janvier. D’ailleurs, selon les dernières informations de La Provence , le prix serait fixé à 20M€.

Mercato - OM : L'énorme aveu de Longoria sur son recrutement estival https://t.co/6mLvNLhTgL pic.twitter.com/BuwzcwWuk2 — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

Ça discute entre l’OM et Flamengo

La question est alors de savoir qui tendra la main à Gerson pour le faire sortir de l’OM. Au FC Séville, Jorge Sampaoli serait intéressé. Mais voilà que le milieu de terrain pourrait bien faire son retour au Brésil, à Flamengo. En effet, ce mardi, Globo Esporte est venu confirmer les échos selon lesquels le club carioca serait intéressé par son ancien joueur. Les premiers contacts entre l’OM et Flamengo auraient même déjà débuté. Pablo Longoria aurait alors ouvert la porte pour Gerson et désormais, les deux clubs chercheraient à trouver un terrain d’entente.

Gerson absent contre Monaco ?

Ça discuterait donc entre l’OM et Flamengo et à l’occasion de ces échanges, le club brésilien aurait fait savoir qu’il ne comptait pas profiter de la situation actuelle de Gerson, préférant trouver un accord à la loyale avec les Phocéens. D'ailleurs, suite à ces discussions entre l’OM et Flamengo, il est question que Gerson ne participe pas à la prochaine rencontre de Ligue 1 face à l’AS Monaco. Parti à l’été 2021 pour environ 25M€, le Brésilien pourrait donc prochainement faire son grand retour à Flamengo. Reste encore à savoir pour combien…