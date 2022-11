Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson rend fou à Marseille, un transfert est inévitable

Publié le 8 novembre 2022 à 10h10

Arthur Montagne

Très peu utilisé par Igor Tudor, Gerson ronge son frein à l'OM. Mais son comportement commencerait à susciter des crispations en interne. Le milieu de terrain brésilien est donc plus que jamais sur le départ et son transfert en janvier paraît désormais inévitable.

Homme de base de Jorge Sampaoli la saison dernière, Gerson est très clairement le grand perdant du changement d'entraîneurs. En effet, Igor Tudor le considère désormais comme un remplaçant ce qui crée des tensions en interne et engendre des complications qui devraient aboutir à un transfert.

Mercato - OM : Rien ne va plus pour Gerson https://t.co/BMdc5eUB3Q pic.twitter.com/DeD9gct1YB — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

Gerson exaspère l'OM

En effet, le cas Gerson suscite la crispation en interne. Et pour cause, comme le révèle La Provence , son entrée en jeu contre Strasbourg a été jugée inacceptable par la direction de l'OM et la situation semble donc avoir atteint le point de non-retour. Un transfert est désormais inévitable en janvier.

Sampaoli prêt à le récupérer ?

Et c'est Jorge Sampaoli qui pourrait réglé le problème. Après avoir fait le forcing pour l'attirer à l'OM en 2021, le technicien argentin aurait déjà glissé son nom à la direction du Séville FC en vue d'un transfert cet hiver. Néanmoins, l'OM ne compte pas brader Gerson et pourrait réclamer 20M€ pour son transfert.