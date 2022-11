Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare un transfert à 20M€

Publié le 8 novembre 2022 à 09h10

Arthur Montagne

Très peu utilisé par Igor Tudor, Gerson devrait réclamer son départ dès le mercato d'hiver. Une vente à laquelle l'OM ne s'opposera pas, mais Pablo Longoria ne bradera pas pour autant pour un joueur recruté pour plus de 20M€ il y a un an et demi. Le président marseillais attendrait ainsi de récupérer sa mise initiale.

Gerson est clairement le grand perdant de l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM. Réclamé par Jorge Sampaoli, le milieu de terrain brésilien avait été recruté durant l'été 2021 pour environ 20M€ et s'était donc imposé comme l'un des hommes de bases du Pelado la saison dernière. Mais tout a basculé avec la nomination du Croate.

Transferts - OM : Gerson pousse un coup de gueule, Longoria a tranché pour son mercato https://t.co/LCQzX0hHXR pic.twitter.com/cYQxWerG4V — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

L'OM réclame 20M€ pour Gerson

Par conséquent, un départ de Gerson semble désormais inévitable. Et probablement même dès cet hiver. Néanmoins, selon les informations de La Provence , l'OM ne compte pas pour autant brader son international brésilien et pourrait réclamer jusqu'à 20M€ pour son transfert. Une somme qui paraît démesurée compte tenu du faible temps de jeu de Gerson cette saison.

Sampaoli toujours intéressé par Gerson ?

Mais la solution pourrait une nouvelle fois venir de Jorge Sampaoli. Nommé entraîneur du Séville FC il y a quelques jours, l'Argentin souhaiterait récupérer Gerson et l'aurait déjà réclamé à sa direction. Des discussions auraient même eu lieu entre l'entourage du joueur et la direction du club andalou.