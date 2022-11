Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une bombe tombe pour le transfert de Gerson

Aujourd'hui, Gerson n'est plus vraiment en odeur de sainteté à l'OM. Pas dans les plans d'Igor Tudor, le Brésilien devrait être invité à se trouver un nouveau club dès le prochain mercato hivernal. Pablo Longoria devrait en tout cas tout faire pour se séparer de Gerson et la solution pourrait venir... de Jorge Sampaoli.

Alors qu'Igor Tudor ne compte pas sur Gerson à l'OM, Marcao, père et agent du Brésilien, a prévenu. Dans un coup de gueule poussé il y a quelques jours, il avait alors ouvert la porte à un départ de Marseille et ce dès le prochain mercato hivernal. Alors que janvier se rapproche, le scénario se confirme pour l'avenir de Gerson.

Pour Gerson, l'heure du départ de l'OM semble se rapprocher. Dernièrement, Florent Germain, journaliste pour RMC , assurait que Pablo Longoria serait prêt à envisager toutes les possibilités pour se débarrasser du Brésilien. Même un prêt pourrait être accepté afin d'acter le départ de Gerson.

🚨🔥 #Sampaoli is very interested in #Gerson, #OM attacking midfielder.📌 In the next transfer market session, #Sevilla will work to sign the 🇧🇷 player, to satisfy the request of the coach. 🐓⚽️ @Lemos_Santos #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/REIEcGvAXY