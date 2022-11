Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Décision fracassante pour le départ de Gerson

Publié le 3 novembre 2022 à 09h10

Thibault Morlain

Rien ne va plus pour Gerson à l'OM. Alors que le Brésilien ne joue quasiment plus sous les ordres d'Igor Tudor, il semble se diriger tout droit vers un départ en janvier à l'occasion du mercato hivernal. Un départ va ainsi être à l'ordre du jour pour Gerson et visiblement, Pablo Longoria serait prêt à tout pour arriver à ses fins.

Cet hiver, ça va bouger à l'OM sur le marché des transferts. Que ce soit dans le sens des arrivées que des départs, Pablo Longoria va s'activer. Et les premières rumeurs commencent déjà à circuler. Les regards se tournent notamment vers Gerson. Le Brésilien n'entre plus dans les plans d'Igor Tudor et alors que son père évoquait la possibilité de quitter l'OM en janvier, cela pourrait bel et bien se réaliser.

Gerson sur le départ

Entre l'OM et Gerson, le divorce pourrait bien être prononcé cet hiver. En effet, à l'occasion de L'After Marseille , Florent Germain, journaliste pour RMC , a assuré que le club phocéen devrait s'activer afin de trouver une porte de sortie au joueur d'Igor Tudor.

Un prêt est possible

Si Gerson ne sera pas bradé en cas de transfert, il ne serait également pas exclu que l'OM accepte de le prêter en janvier. Comme développé par Florent Germain, si cela était encore impossible à imaginer il y a quelques semaines, un prêt de Gerson serait possible étant donné la volonté de s'en débarrasser à l'OM.