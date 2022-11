Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria proche d'une grosse erreur sur le mercato

Publié le 3 novembre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Sous la pression de Frank McCourt, qui cherchait à faire rentrer de l'argent dans les caisses à l'OM, Pablo Longoria a réalisé certaines opérations et acté différents départs. Le président olympien aurait d'ailleurs aimé faire partir plus que de joueurs. C'est notamment le cas avec Bamba Dieng, mais aussi Leonardo Balerdi. Finalement, l'Argentin est toujours à l'OM. Un mal pour un bien ?

Très actif dans le sens des arrivées à l'OM, Pablo Longoria a également fait un peu le ménage au sein de l'effectif d'Igor Tudor cet été. Ainsi, plusieurs indésirables sont partis, mais certains sont finalement restés sur la Canebière. Malgré tous les efforts de la direction de l'OM, certains échecs sont à noter. Cela concerne notamment Bamba Dieng, dont le transfert à l'OGC Nice a échoué. Leonardo Balerdi est aussi concerné. Si l'Argentin est toujours présent à Marseille, ce n'était pourtant pas le plus initial.

« Oui, j'ai parlé à Bologne »

Cet été, Leonardo Balerdi aurait, en effet, dû quitter l'OM. Bras droit de Pablo Longoria, Javier Ribalta l'aurait proposé à plusieurs clubs italiens et espagnols. En vain. L'Argentin n'a pas bougé. « Oui, j’ai parlé avec Bologne, j’ai bien réfléchis avec ma famille et je me suis dit qu’il fallait rester ici. Même si beaucoup de gens ont parlé et que ça m’a fait du mal, je voulais rester ici à l’OM pour jouer la Ligue des Champions », reconnaissait d'ailleurs Balerdi récemment. De son côté, Igor Tudor avouait lui avoir retenu son joueur : « On a eu des propositions pour lui, mais moi j'ai toujours insisté pour qu'il reste car j'y ai toujours cru en lui ».

Un mal pour un bien ?

Igor Tudor est donc allé à l'encontre de la direction de l'OM concernant Leonardo Balerdi. Et l'entraîneur phocéen a vu juste en ce qui concerne l'Argentin. Finalement, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que Balerdi ne soit pas parti. Compte tenu des nombreuses blessures en défense centrale, notamment d'Eric Bailly, l'ancien du Borussia Dortmund est plus qu'utile pour Tudor. Et sur le terrain, Leonardo Balerdi se montre à la hauteur. S'il a souvent été critiqué, le joueur de 23 ans réalise de très bons matchs cette saison, surtout quand il est positionné dans l'axe de la défense à 3 d'Igor Tudor.