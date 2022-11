Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Responsable d’une catastrophe, Tudor est déjà menacé

Publié le 2 novembre 2022 à 23h15

Pointé du doigt après l’élimination de l’OM de toute compétition européenne, Igor Tudor s’apprête à vivre des jours mouvementés alors que les chocs contre l’OL et l’AS Monaco approchent. Si la positon du technicien croate est fragilisée, la direction marseillaise lui maintient sa confiance, même s’il ne fait pas encore l’unanimité en interne.

Mardi soir, l’OM s’est incliné à domicile pour la 6ème journée de Ligue des Champions contre Tottenham. Une défaite concédée à la dernière minute qui vient priver les hommes d’Igor Tudor de Ligue Europa alors que la troisième place était en leur possession avec le point du match nul.

Igor Tudor se justifie après le fiasco

Même s’il a tenté d’avertir ses hommes du score de l’autre rencontre, l’entraîneur de l’OM s’y est pris trop tard. « Je leur disais de rester (derrière), mais ils sont montés, ils n'entendaient pas avec le public », reconnaissait Igor Tudor après cette nouvelle défaite en C1.

Un avenir ailleurs qu’à Marseille ?