OM : Fiasco à Marseille, Igor Tudor a pris une grande décision qui a plombé ses joueurs

Publié le 2 novembre 2022 à 22h30

Battu au dernier moment par Tottenham, l’OM est éliminé de la Ligue des Champions et ne disputera même pas la Ligue Europa. Alors qu’il était au courant du score de l’autre rencontre, Igor Tudor a décidé de ne pas prévenir ses joueurs. Ce n’est qu’en fin de match, avant le contre fatal des Spurs, que le Croate a voulu annoncer la nouvelle aux siens.

Il y a toujours des défaites qui passent moins bien que d’autres. Si l’OM avait fait bonne impression à l’aller contre Tottenham, le premier revers de cette campagne de Ligue des Champions n’avait pas abattu les Marseillais, loin de là. Celui de mardi soir, contre cette même équipe de Tottenham, pourrait laisser plus de traces dans le vestiaire de l’OM. Alors que les hommes d’Igor Tudor avaient parfaitement lancé leur rencontre et menaient 1-0 à la mi-temps, ils ont lâché le match en seconde période avant de s’incliner à la dernière seconde. Un but anecdotique, sur le moment, mais qui vient en réalité priver l’OM d’une qualification en Ligue Europa.

« Les joueurs n'ont pas entendu »

« Sur les derniers moments, on méritait de gagner et malheureusement on prend un but et ça nous coûte la place en Ligue Europa. La dernière action ? Les joueurs n'ont pas entendu. Je leur disais de rester (derrière), mais ils sont montés, ils n'entendaient pas avec le public. J'aurais aimé qu'on marque le deuxième but. La consigne, c'était de rester en défense, de ne pas trop jouer haut, mais il y avait tellement de bruit, ils n'ont pas pu entendre ce que je leur disais. Je leur disais de rester au milieu », a lâché Igor Tudor après le match pour justifier cette fin de rencontre ahurissante.

